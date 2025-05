"Ci stanno rubando in casa": preso un 30enne nomade a Talenti, fuggiti due complici • Terzo Binario News

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno arrestato in flagranza di reato, un 30 enne nomade, con precedenti – gravemente indiziato del reato di furto aggravato in abitazione, mentre si cercano i due complici fuggiti prima dell’intervento dei militari.

In particolare, nel corso dei quotidiani controlli del territorio, intensificati in questi giorni, hanno ricevuto una nota di intervento per un probabile furto in atto e raggiunto in pochissimo tempo l’indirizzo indicato, via delle Vigne Nuove, si sono imbattuti in 3 soggetti che stavano scappando.

Uno di loro, il 30enne, è stato raggiunto e dopo una breve colluttazione e stato messo in sicurezza mentre i due complici sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. Nel corso della perquisizione i militari hanno rinvenuto vari arnesi da scasso che sono stati sequestrati e vari oggetti in oro sottratti in un’abitazione che sono stati riconsegnati al proprietario.

Il 30enne è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo che si è tenuto presso le aule di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui, la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.