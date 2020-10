“Siamo carabinieri! Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto Covid 19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà”.

Questo quanto apparso sui canali ufficiali dell’Arma. Un’immagine scattata a Roma e che è diventata virale.

Siamo #Carabinieri!

Anche quando ricoverati in una stanza di ospedale, in un reparto #COVID19, ci prodighiamo per il nostro vicino di stanza, aiutandolo nei piccoli gesti quotidiani, per sconfiggere il virus con la solidarietà.#PossiamoAiutarvi pic.twitter.com/IrY79O4WRN — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) October 28, 2020