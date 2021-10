Chiuso l'ufficio Acea di Cerveteri, disagi per i cittadini - Terzo Binario News

Chiuso l’ufficio Acea di Cerveteri di vicolo Sollazzi, per i cittadini i disagi diventano notevoli.

C’è ancora la fila davanti agli uffici perché le persone non sanno che adesso le operazioni con la società dell’acqua si effettuano soltanto on line.

“Il problema – fa sapere il proprietario dell’immobile – è che non è un trasloco m un vero e proprio abbandono. La città perde un servizio che peraltro veniva utilizzato anche dai cittadini di Bracciano.

Non è il solo e ne ho informato anche il sindaco Pascucci, anche se so perfettamente che si tratta di un’azienda privata. Però sono proprio i cittadini a pagarne le conseguenze a fronte di un servizio essenziale come quello idrico. Basti pensare che una semplice voltura si effettua solo on line e immagino le difficoltà che possono avere gli anziani che non hanno dimestichezza con internet.

In tutto ciò specifico che non è un problema trovare un nuovo affittuario, ma iol dispiacere per i cittadini di Cerveteri e non solo”.