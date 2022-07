Chiuso il binario 1 alla stazione di Civitavecchia: disagi per i pendolari • Terzo Binario News

Decisione della Procura che, a seguito del crollo, ha sequestrato l’area incaricando la Polfer dell’interdizione

Disagi in vista per i pendolari. Infatti il crollo dei calcinacci su piazzale Matteuzzi ha avuto ripercussioni anche per i pendolari.

Infatti la procura ha disposto la chiusura quasi per intero del binario 1, dove i treni non possono transitare.

Questo significa che si possono usare i sottopassaggi o allungare il giro dalla fontana all’ingresso nord e viceversa.

Intanto poco fa i pompieri sono tornati in stazione, nello specifico al Binario 2 Tronco per un ornamento in ferro pericolante.