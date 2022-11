Chiusa via Valdambrini a Santa Marinella per lavori Acea fino al 3 dicembre • Terzo Binario News

Il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata alla Viabilità Patrizia Befani informano la cittadinanza che è stata disposta Ordinanza n. 43789/2022 del 12/11/22 a seguito di richiesta di Acea Acqua per l’esecuzione di un nuovo allaccio fognario.

Pertanto per assicurare lo svolgimento dell’intervento e ridurre al minimo il disagio alla circolazione è stato istituito il temporaneo divieto di transito in via Valdambrini nel tratto compreso dall’intersezione con via delle Vignacce/via IV Novembre fino alla rotatoria all’incrocio con via Lazio, ad esclusione dei residenti durante le ore lavorative.

La circolazione tornerà alla regolare normalità a fine intervento, previsto per sabato 3 dicembre.

