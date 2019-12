Chiusa via della Bufalotta, "grave danno idrico. Asfalto sollevato per diversi metri" - Terzo Binario News

“Da sabato sera via della Bufalotta è interrotta tra via di Villa di Faonte e via della Cecchina a causa di un grave danno idrico che ha allagato la zona sollevando per diversi metri l’asfalto”. Così Francesco Pieroni, assessore ai Lavori pubblici del Municipio III.

“Dopo il primo intervento in emergenza, Acea in queste ore sta valutando anche attraverso sondaggi se la notevole quantità di acqua abbia provocato fenomeni di sgrottamento del terreno sottostante, secondo le prescrizioni dei Vigili del Fuoco”.

“Poi – ha insistito – dovrà comunque essere eseguito un intervento di sostituzione della condotta per un lungo tratto. Come Municipio stiamo seguendo tutte le verifiche in corso, con l’obiettivo di riaprire in breve tempo (al massimo entro venerdì) ma in piena sicurezza una parte della carreggiata e consentire il transito in entrambe le direzioni”.