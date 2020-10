Chiudono le Poste di Cerveteri sulla Settevene Palo - Terzo Binario News

Due giorni di serrande abbassate per ristrutturazione

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cerveteri, in Via Settevene Palo, da oggi mercoledì 21 ottobre e fino a venerdì 23 ottobre sarà interessato da lavori di ristrutturazione interna.

Durante tale periodo di temporanea chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio di Furbara, in Viale Fregene, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta.

Disponibili con orario continuato fino alle 19.05 anche le sede di Ladispoli, in Via Mario Sironi e l’ufficio di Via Regina Margherita, con orario fino alle 13.35.

L’ufficio postale di Cerveteri, riaprirà sabato 24 ottobre con i consueti orari.