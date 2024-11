Chiude sulla A12 lo svincolo di Civitavecchia Porto e quello di Tarquinia • Terzo Binario News

Dalle 22 del 4 dicembre alle 2 del 5 l’interdizione di quello civitavecchiese, dalle 9 alle 15 del 4 dicembre quello etrusco

Chiusura del ramo di allacciamento che dalla SS 698 PORTO CIVITAVECCHIA immette sulla A92 – ROMA – CIVITAVECCHIA per chi proviene da CIVITAVECCHIA PORTO ed è diretto verso ROMA dalle ore 22:00 del giorno 04/12/2024 alle ore 02:00 del giorno 05/12/2024.

In alternativa, si consiglia:

per i veicoli leggeri: utilizzare Io svincolo di CIVITAVECCHIA NORD.

per i veicoli pesanti: utilizzare lo svincolo di MONTEROMANO sull’ autostrada ROMA -TARQUINIA.

Poi chiusura dello svincolo di Tarquinia dalle 9 alle 15 del 4 dicembre per un intervento sulla segnaletica orizzontale con gli utenti che provengono da Roma che possono uscire a Monte Romano, percorrere l’Aurelia Bis e poi svoltare a Monterozzi mentre i mezzi di oltre 35 quintali devono proseguire fino allo svincolo Riva dei Tarquini, effettuare l’inversione di marcia e poi uscire a Tarquinia.