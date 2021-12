Chiude l'ufficio postale di Torre in Pietra per lavori: riapre l'8 marzo 2022 - Terzo Binario News

Poste Italiane comunica che da oggi martedì 14 dicembre l’ufficio postale di via Aurelia 2766 a Torrimpietra sarà chiuso per consentire alcuni interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

L’Azienda per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto il potenziamento della sede di via della Muratella Nuova 1059 a Maccarese, con due sportelli dedicati alla clientela dell’ufficio di via Aurelia presso cui sarà possibile effettuare tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La sede di Maccarese è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche i due uffici di Ladispoli, in via Sironi, che osserva orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19,05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, e Via Regina Margherita 10, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13,35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

La riapertura della sede di Torrimpietra è prevista per l’8 marzo 2022.