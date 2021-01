Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 9:00 alle 13:00 di domani giovedì 28 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Santa Severa, in entrata verso Civitavecchia e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia sud.