Chiude l'allacciamento fra Roma-Fiumicino e A12 Roma-Civitavecchia per una notte • Terzo Binario News

Sul Ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia e sul Ramo di allacciamento A12 Roma-Civitavecchia/A91 Roma-Fiumicino, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 2:00 di venerdì 9 maggio, sul Ramo di allacciamento A91 Roma-Fiumicino/A12 Roma-Civitavecchia, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, per chi proviene da Fiumicino ed è diretto verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A91, uscire dallo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Fiumicino, per immettersi sulla A12 verso Civitavecchia/SS1 Aurelia;

-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 9 maggio, sul Ramo di allacciamento A12 Roma-Civitavecchia/A91 Roma-Fiumicino, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia ed è diretto verso Fiumicino.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo “Nuova Fiera di Roma” e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Fiumicino.