Chiude la stazione Cornelia, "Municipio XIII senza metro" - Terzo Binario News

“Chiudere entrambe le stazioni metro Cornelia e Baldo degli Ubaldi per lavori di manutenzione, proprio a ridosso del periodo natalizio quando il traffico è maggiormente caotico, significa mettere in ginocchio un intero quadrante della città senza avere nemmeno coscienza di quali e quanti saranno i disagi che i romani affronteranno ogni giorno” – queste le parole, in una nota, di Daniele Giannini consigliere regionale Lega e di Angelo Belli, coordinatore Lega del municipio XIII.

“Quello che lascia esterrefatti – continuano Giannini e Belli nella nota – è che la sindaca Raggi, in tre anni e mezzo di amministrazione cittadina, non abbia saputo pianificare con criterio la tempistica degli interventi di manutenzione: l’imminente chiusura di Cornelia del 30 dicembre sarebbe dovuta avvenire solo quando fosse stata di nuovo in funzione Baldo degli Ubaldi. Perché queste revisioni sono state preventivate venti anni fa dall’Atac e perciò, in oltre tre anni, c’era tutto il tempo per organizzare i lavori di manutenzione facendo in modo di non sovrapporre le date di chiusura”.

“A questo punto – concludono gli esponenti Lega – ci auguriamo che sia stata fatta dall’amministrazione pentastellata una verifica sulla ‘tenuta’ della fermata metro Battistini, che dovrà sobbarcarsi l’enorme flusso di utenza proveniente dalle stazioni chiuse”.