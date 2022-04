Chiude la metro B fra Castro Pretorio e Laurentina: ecco come e quando - Terzo Binario News

Si informa che a causa dei lavori di realizzazione del nodo di scambio Colosseo – Fori Imperiali, dal 19 aprile al 4 giugno 2022 il servizio della linea B della metropolitana di Roma, nella tratta Castro Pretorio – Laurentina, sarà modificato come segue:

Sospensione della tratta dalle ore 21:00 nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 aprile, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 maggio, 1, 3 e 4 giugno.

nei giorni 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 aprile, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 maggio, 1, 3 e 4 giugno. Interruzione della tratta per tutta la giornata nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 maggio.

nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 maggio. Servizio regolare nei giorni 24, 25 e 30 aprile, 1 maggio e 2 giugno.

Resterà attiva, in ogni caso, la tratta da Castro Pretorio ai capolinea di Rebibbia e Jonio. Durante l’interruzione saranno attivate delle navette sostitutive sul percorso della metropolitana, in servizio fino agli orari di chiusura previsti per la metropolitana.