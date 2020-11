Chioschi dei fiori in consiglio a Ladispoli: da stabilire la convenzione che manca da luglio - Terzo Binario News

Con tutto quello che sta succedendo a Ladispoli, fra i 279 contagi ad oggi, il rischio di zona rossa, le uscite negazioniste, una manifestazione di piazza dell’altro ieri, per palazzo Falcone la priorità sono i chioschi dei fiorai del cimitero.

Questo il primo punto all’ordine del giorno del consiglio consiglio comunale di domani sera per rimettere ordine nel settore.

Questo perché in estate, con la determina n. 1105 del 27 luglio la dirigente aveva stabilito di sospendere le attività in mancanza di una convenzione che ne stabilisse i rapporti.

E dunque per non lasciare l’irregolarità ecco che si rende necessario un passaggio in assise, definito una “precisazione sull’affidamento dei chioschi al concessionario”.

Questione talmente importante che la ratifica del bilancio di previsione – ovvero una questione determinante per l’Amministrazione – è scivolata al quinto punto dall’ordine del giorno.