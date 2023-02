Chiese un passaggio a Casteloromano e rapinò l'automobilista: i Carabinieri arrestano una 24enne • Terzo Binario News

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato una donna di 24 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, poiché gravemente indiziata del reato di rapina.

In particolare, le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Roma – Tor de’ Cenci hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a una rapina compiuta, a fine novembre, a Castel Romano, dove l’indagata è gravemente indiziata di aver finto di chiedere un passaggio, di essere salita a bordo di un’autovettura condotta da un giovane, al quale, ad un certo punto, si era presentata come “Valeria la zingara”, minacciandolo di estrarre un’arma se non avesse ottenuto la consegna del telefono e del portafogli. La vittima, per evitare conseguenze, acconsentì alla richiesta.

Gli accertamenti condotti dai militari, diretti dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno consentito subito di risalire ad una donna, già nota alle Forze dell’Ordine, componendo un quadro indiziario sulla base del quale Il Tribunale di Roma, condividendo le risultanze investigative, ha emesso il provvedimento custodiale.

La ragazza dopo l’arresto è stata condotta in carcere.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.