Chiesa Sant'Egidio gremita a Tolfa per il concerto di Pasqua del "Purple Gospel Choir" - Terzo Binario News

Grande successo di pubblico in una affollata Chiesa di Sant’Egidio Abate a Tolfa per il Concerto di Pasqua del coro gospel di Tolfa, tenutosi domenica pomeriggio alle ore 18.

Il “Purple Gospel Choir” è costituito da 4 sezioni (soprani, mezzosoprani, tenori e bassi) conta oggi un totale di una ventina di componenti, tra cui le brillanti voci soliste che si sono alternate, emozionando il pubblico.

Il Maestro Timothy Martin, poliedrico e talentuoso tenore e performer afro-americano noto sulla scena nazionale ed internazionale, ha diretto con eleganza e maestria l’affiatato gruppo nel cantare in armonia per circa un’ora di spettacolo dal vivo, interamente accompagnato al pianoforte dal bravissimo Maestro Emanuele Bruno.

In scaletta una dozzina di brani, tra classici del genere lenti e toccanti come “Precious Lord”, “Order my steps” e “Total Praise” e canzoni del repertorio più ritmate come “Ride on King Jesus” o “Jesus is a Rock”, spaziando attraverso una delicata versione dell’”Hallelujah”, per concludere con il bis a grande richiesta del pubblico con la veloce e travolgente “Never Alone”.

Sorpresa speciale del programma proposto, due brani interpretati per la prima volta sulle scene dal coro con un forte carico d’emozione per i significati sentiti e profondi: “Nina cried power”, canzone impregnata di spirito di protesta e solidarietà, e “The Colour Purple”, meraviglioso brano che tra i suoi versi recita “even the smallest voice can make a harmony”. Facile immaginare diventerà presto il leitmotiv del coro, considerato l’omaggio al colore che ricorre nel nome stesso dell’ensemble.

Battiti di mani all’unisono cadenzati che risuonano nella navata e, in chiusura, una standing ovation accompagna l’uscita di scena del Maestro seguito dal suo coro.

In attesa del prossimo concerto, chi volesse restare aggiornato sulle iniziative o contattare il coro -magari per aggiungersi alle voci – potrà trovare ogni riferimento sulle pagine social del Purple Gospel Choir.