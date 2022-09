Chico, per lui un'adozione d'amore: ha un occhio malato e va aiutato • Terzo Binario News

Per CHICO chiediamo un’ADOZIONE D’AMORE URGENTE. Lui è un molossoide simil landseer, ha circa 3 anni ed è una taglia grande. E’ in canile ed ha un occhio malato che necessita di visita e cure e noi purtroppo non possiamo fare nulla per lui se non farlo adottare. Non sappiamo che tipo di problema abbia per cui vi chiediamo con il cuore di aiutarci a trovare una famiglia che possa prendersi cura di lui e dargli tanto amore. Chico è un bellissimo e sfortunato orsacchiotto, buono e tranquillo e convive serenamente con un altro maschio.

Chico è a Caserta e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido e regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: sms/whatsapp (NO CHIAMATE) a GIUSY 3476617523 o scrivere a CORINNA carosiscorinna@gmail.com

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, RISPONDEREMO A TUTTI APPENA POSSIBILE.

PER AIUTARCI: IBAN: IT67T0306909606100000154830 Intesa San Paolo intestato a “Gli amici di Argo”

Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA I NOSTRI SITI: http://gliamicidiargo.blogspot.com/

http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org