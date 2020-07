Check point Prociv e turni potenziali alla Polizia locale di Bracciano per il centro storico - Terzo Binario News

Proseguono le misure di contrasto alla movida nel centro storico di Bracciano dove nei fine settimana è allestito un checkpoint della protezione Civile all’ingresso del centro per monitorare eventuali assembramenti e invitare residenti e visitatori a indossare la mascherina. Lo scorso fine settimana ci sono stati i controlli e proseguiranno anche nei prossimi. Si tratta di un maggiore controllo affinché venga adempiuto all’obbligo, contenuto nell’ordinanza firmata dal Sindaco Armando Tondinelli nei primi giorni di giugno, di indossare la mascherina anche all’aperto nei fine settimana all’interno del centro storico.

L’amministrazione comunale ha anche potenziato ulteriori controlli mirati della Polizia Locale nel fine settimana dalle 20 alle 24, orario in cui maggiormente si verificano disordini.

“Era il 9 giugno quando ho firmato l’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina nel centro storico anche all’aperto nei fine settimana – dice il Sindaco Tondinelli – un’azione di maggiore tutela per residenti e visitatori. Vedo che a distanza di un oltre un mese, prudentemente anche l’Assessore regionale alla Sanità D’Amato intende adottare misure che sembrano andare in questa direzione, soprattutto relativamente ai luoghi della movida.

Da diverso tempo Bracciano registra zero contagi, fortunatamente la situazione è sotto controllo e ci auguriamo che possa proseguire in questo modo in tutto il distretto sanitario Rm 4. Bisogna sì tornare gradualmente alla normalità ma comportarsi con prudenza e responsabilità affinché l’emergenza che ha vissuto l’intero Paese e il resto del mondo non si ripeta”.