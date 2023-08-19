Che cattiveria, Zorzo abbandonato in Abruzzo: si merita una nuova casa • Terzo Binario News

“NON LO FARE PAPÀ, PERCHÉ MI LASCI QUI ? , SONO SEMPRE STATO BUONO E EDUCATO. SIAMO STATI BENE 7 ANNI A CASA, ADESSO CHE MI SUCCEDERÀ? CON CHI DORMIRO’, CHI SVEGLIERÒ CON I BACINI E IL GUINZAGLIO PER USCIRE”? PAPÀ FERMATIIIII ” ZORZO L HA LASCIATO NESSUNA PAROLA HA FATTO SMUOVERE IL PROPRIETARIO, TROPPA FRETTA DI TOGLIERSI L IMPICCIO IN CASA È PERFETTO QUESTO CAGNOLONE
TEL 3288685263 GIULIA
DALL ABRUZZO AL NORD CON LIBRETTO IN REGOLA ARRIVA OVUNQUE
ADOZIONE GRATUITA
NO PERDITEMPO
SE NON RISPONDO SONO AL LAVORO MANDARE UN WSPP
Pubblicato sabato, 19 Agosto 2023 @ 07:44:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA