 Che cattiveria, Zorzo abbandonato in Abruzzo: si merita una nuova casa • Terzo Binario News

Che cattiveria, Zorzo abbandonato in Abruzzo: si merita una nuova casa

sabato, 19 Agosto 2023 | 0 commenti

Che cattiveria, Zorzo abbandonato in Abruzzo: si merita una nuova casa

“NON LO FARE PAPÀ, PERCHÉ MI LASCI QUI ? , SONO SEMPRE STATO BUONO E EDUCATO. SIAMO STATI BENE 7 ANNI A CASA, ADESSO CHE MI SUCCEDERÀ? CON CHI DORMIRO’, CHI SVEGLIERÒ CON I BACINI E IL GUINZAGLIO PER USCIRE”? PAPÀ FERMATIIIII ” ZORZO L HA LASCIATO NESSUNA PAROLA HA FATTO SMUOVERE IL PROPRIETARIO, TROPPA FRETTA DI TOGLIERSI L IMPICCIO IN CASA È PERFETTO QUESTO CAGNOLONE

TEL 3288685263 GIULIA

DALL ABRUZZO AL NORD CON LIBRETTO IN REGOLA ARRIVA OVUNQUE

ADOZIONE GRATUITA

NO PERDITEMPO

SE NON RISPONDO SONO AL LAVORO MANDARE UN WSPP

Pubblicato sabato, 19 Agosto 2023 @ 07:44:00     © RIPRODUZIONE RISERVATA