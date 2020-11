Cgil Civitavecchia preoccupata per Csp - Terzo Binario News

Quale futuro per CSP? Perché l’approvazione del piano di risanamento aziendale è stata vincolata all’accettazione di un mutuo? Perché la stessa maggioranza ha aspettato il consiglio comunale per presentare altri tre emendamenti? E rispondono al vero le voci di un ennesimo cambio del CdA? I cittadini di Civitavecchia e i lavoratori di CSP meritano risposte a queste domande.

Nel frattempo le uniche certezze sono che parte del passivo dell’azienda è dovuto al mancato rispetto da parte di questa maggioranza dell’accordo sindacale che prevedeva il ricorso al lavoro interinale per soli 3 mesi (invece ne è durato 15 e non si è fatto nessun concorso); che la bonifica discariche abusive è stata affidata a privati; che il servizio manutenzione del verde verrà privatizzato; che i servizi cimiteriali sono ridotti ai minimi termini, con soli 4 operai per 2 cimiteri; che nell’organizzazione della raccolta porta a porta continuano a esserci anomalie…

La FP CGIL non intende aspettare oltre su queste emergenze.

Serve un immediato potenziamento dell’organico dei cimiteri; servono garanzie sul lavoro degli operatori AEC in caso di chiusura delle scuole; serve ognuno faccia il proprio lavoro, senza privilegi. È in gioco il futuro dei servizi pubblici della città e la credibilità della maggioranza che li gestisce da più di un anno. In mancanza di risposte, i lavoratori e i sindacati sapranno trovare forme di protesta compatibili col rispetto delle norme anti COVID!

segreteria CGIL FP CINOVI Civitavecchia