CGIL, CISL, UIL: "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro" - Terzo Binario News

Come annunciato dalle Segreterie Nazionali CGIL CISL UIL, con l’assemblea nazionale dei RSA/RSU RLS/ RLST, si è dato avvio ad una campagna di re-azione verso il dramma delle morti sul lavoro. Dal 24 al 28 Maggio è stata indetta una settimana di mobilitazione.

Sul nostro territorio sono iniziate assemblee sui luoghi di lavoro, e abbiamo predisposto unitariamente un presidio, che si terrà Martedì 25 Maggio a Civitavecchia dalle 10:00 alle 12:00 nel piazzale Guglielmotti, sotto al Comune, per dare un segnale forte di sdegno contro il dramma delle cosiddette “morti bianche” e per avanzare le nostre proposte concrete per tentare di arginare questo grave fenomeno: proposte elaborate nell’ambito di una strategia nazionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e che vadano da una parte a rafforzare la preparazione degli operai, dall’altra a formare i lavoratori del domani predisponendo lo studio della materia della salute e sicurezza all’interno dei programmi scolastici, ed infine che vadano ad aumentare il controllo dell’applicazione delle norme che riguardano la tutela dei lavoratori da parte di INAIL, RLS/RLST e la predisposizione di una “patente a punti” per le imprese, che rappresenti un mezzo per eliminare gli appalti che si vincono comprimendo i costi della sicurezza.

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, perché ormai non è più possibile morire di lavoro! Il lavoro deve aiutare a vivere, non togliere la vita… Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro!

I Segretari Generali CGIL,CISL,UIL

S. Pomante C. Costantini G. Turchetti