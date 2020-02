Incendio a Civitavecchia nella serata di venerdì 31 gennaio. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto dei cestini della differenziata e poi si sono propagate verso la caldaia di un appartamento: questo quanto accaduto su viale Giulio II.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno subito domato il rogo.