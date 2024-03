Cervo sul consiglio di Ladispoli: "Grando riserva benefici a pochi dimenticando la città" • Terzo Binario News

“La politica a livello comunale è di fondamentale importanza per la gestione del territorio e il benessere dei cittadini.

È il livello di governo più vicino alle persone e ha un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. Per questo motivo è fondamentale che sia una politica attenta alle esigenze e al futuro di tutti i cittadini. Purtroppo, l’amministrazione Grando non sembra aver messo i cittadini al centro del proprio progetto politico.

Le delibere votate giovedì in consiglio comunale, relative ai piani particolareggiati sulla fascia Aurelia al km 38 e 37.7, ne sono un esempio lampante.

È inaccettabile che solo una piccola parte della città sia destinata a beneficiare di queste opportunità mentre tutti gli altri cittadini saranno lasciati indietro.

Ancora più grave è la mancanza di visione e di un progetto concreto per il futuro della città. L’amministrazione Grando sembra navigare a vista, limitandosi alla gestione ordinaria e senza alcuna ambizione per la vera crescita economica e sociale di Ladispoli.

Oltre a ciò, è sconcertante dover testimoniare come sia degenerato il confronto politico in seno al consiglio comunale fino ad arrivare a un vero e proprio scontro.

Il sindaco, con fare arrogante, schernisce e lancia insinuazioni false verso l’opposizione cercando di fuggire dalle proprie responsabilità. Il silenzio imbarazzante dei consiglieri di maggioranza, addirittura 10 su 13 per 6 ore di consiglio non hanno proferito parola, è un’ulteriore conferma del degrado del confronto politico. Se così si può definire!

Come già dichiarato in commissione urbanistica e in consiglio comunale, data la mancata acquisizione nei tempi previsti di documenti sostanziali e fondamentali delle suddette delibere, si sta valutando di intraprendere un’azione legale per un’eventuale ricorso al TAR.

La situazione politica a Ladispoli è preoccupante e la giunta Grando non sta affrontando le sfide reali della città come dovrebbe lasciando indietro molti cittadini. Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. I problemi che affliggono la nostra città devono essere la spinta propulsiva dell’amministrazione comunale a fare bene nell’interesse collettivo e non di pochi. Il mandato che questa giunta ha ricevuto dagli elettori è stato tradito, svilito, oltraggiato.

È tempo di dire basta a questa politica miope e arrogante. Nell’interesse di tutti, per il futuro della nostra amata Ladispoli!”

Il consigliere Ferdinando Cervo