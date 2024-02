Cerveteri Women, parola a Mister Lenzi: “Orgoglioso delle ragazze, una squadra in crescita” • Terzo Binario News

Intervista in esclusiva al Mister del Cerveteri femminile Jacopo Lenzi: “Da loro ho ricevuto tantissimo, passione e grande amore per il calcio”. Terminato il Campionato, le ragazze debuttano in Coppa Italia

Un’intervista alla quale tenevamo particolarmente: quella a Jacopo Lenzi, allenatore del Cerveteri Women, che quest’anno per la prima volta ha militato nel Campionato di Eccellenza Femminile. Una squadra all’esordio assoluto, nata nell’estate del 2023, che partita dopo partita ha saputo ritagliarsi il proprio spazio nello scacchiere sportivo verdazzurro ma che soprattutto, oltre che squadra, è diventata famiglia.

Tante volte sul nostro quotidiano vi abbiamo raccontato le gare del Cerveteri femminile, un gruppo di ragazze unite dalla passione per il calcio e da un grande sentimento di amicizia.

A ridosso dell’ultima gara del Girone A di promozione, abbiamo il piacere di scambiare due chiacchiere con il Mister Jacopo Lenzi, 25anni, di Roma. Un altro elemento di unione e voglia di fare calcio, il fatto che un giovane ragazzo come Lenzi, per tre volte alla settimana scelga di mettersi in viaggio verso Cerveteri per condurre gli allenamenti.

Mister, è soddisfatto di come è andato il primo Campionato delle ragazze? Cosa le ha lasciato questa esperienza?

Soddisfatto perché c’è stata una crescita continua soprattutto da un punto di vista tecnico e tattico. Quando sono arrivato qui a Cerveteri, non tutte le ragazze erano abituate a determinati tatticismi. Quindi devo dire che da un punto di vista strettamente calcistico sono estremamente soddisfatto. Personalmente vengo da un’esperienza diversa, molto diversa. Ma abbiamo fatto un ottimo percorso nel Girone. Ora c’è la Coppa Italia, un torneo importante e sono sicuro che cresceremo ancora di più, soprattutto con i nuovi arrivi.

Qual è la differenza maggiore tra l’allenare una squadra maschile e una femminile? Sicuramente per lei il compito è più arduo, essendo l’unico uomo in un contesto fatto di sole donne

La differenza principale è nella psicologia. Le ragazze sono molto più sensibili a determinati aspetti e allo stesso tempo sono molto più pronte ad apprendere alcune situazioni di campo e non. Bisogna lavorare molto psicologicamente, soprattutto nelle situazioni fuori dal campo, che poi sono la parte principale per le donne. Ma dal punto di vista tecnico e tattico non c’è alcuna differenza.

Cosa vuole trasmettere al gruppo e cosa le ragazze hanno trasmesso a lei?

Al gruppo vorrei trasmettere la mentalità che ho acquisito nella mia esperienza nel mondo del calcio, soprattutto femminile. Servirà tanto, perché era una squadra abituata ad un determinato calcio e che ora sta acquisendo una grande voglia di vincere. Loro le ringrazio, perché mi hanno trasmesso tanta, ma davvero tanta passione per questo sport, tanto sacrificio e tutto questo non era scontato. A loro devo davvero tanto.

Si conclude dunque qui la nostra chiacchierata con il Mister Jacopo Lenzi, ragazzo giovane ma che dimostra una grande conoscenza di calcio e che sta portando avanti un compito non di certo facile.

Il Cerveteri Women è oramai realtà consolidata e già da sabato 11 febbraio (una volta conclusosi il Girone di Eccellenza) inizierà l’avventura in Coppa Italia. Ostico il girone delle ragazze: se la vedranno infatti contro il Latina (vincitore del Girone di Campionato) e contro la Romulea. Senza dubbio, continueremo ad aggiornarvi sul nostro giornale sulle partite delle Etrusche, in particolar modo su quelle che si svolgeranno in casa alle quali sarà importante andare allo stadio per sostenerle e fare il tifo per loro. Se lo meritano davvero. Una squadra, che è esempio di valori e grande amore per il calcio.

Mister Jacopo Lenzi

Fase di allenamento del Cerveteri Women

Al termine dell’allenamento, poco prima di calciare i rigori finali agli ordini di Mister Lenzi