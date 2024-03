Cerveteri Women, parla Alice Ceccarelli: “Lavoriamo per migliorarci in ogni aspetto e per un gruppo sempre più solido” • Terzo Binario News

L’estremo difensore della squadra femminile di calcio del Cerveteri si racconta, dagli esordi nel mondo del calcio alla maglia numero 1 del Città di Cerveteri

Continuano le interviste con le calciatrici del Cerveteri Women, squadra di calcio femminile al suo primo anno insieme e che dopo aver disputato il Girone del Campionato di Eccellenza è ora alle prese con la Coppa Italia di categoria.

La chiacchiera di oggi è con Alice Ceccarelli, classe 2003, portiere della squadra e che due sabati fa, prima dell’ingresso in campo di Elena Ingrami, ha indossato per la prima volta la fascia da Capitano.

Una Alice pronta a raccontarsi a 360gradi, dai primi approcci al mondo del pallone fino ad oggi, numero 1 della squadra verdazzurra.

Alice, questo è il primo anno insieme per il Cerveteri Women. Un bilancio della stagione? Soddisfatta della squadra e di te stessa?

Questo è il primo anno per la nostra squadra ma sinceramente credo stia andando molto bene perché stiamo facendo nuove esperienze, sia dentro che fuori dal campo. Giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento ci stiamo consolidando e stiamo diventando sempre di più una famiglia, stiamo iniziando a “masticare” sempre di più il calcio, studiare nuove tattiche e pian piano sono certa diventerà sempre di più una bella esperienza.

Quello del portiere è un ruolo delicato. Se tu, due pali da difendere e gli occhi puntati addosso. Come ti prepari alle partite? Oltre alla parte atletica, sicuramente farai anche un grande lavoro psicologico su te stessa

Un ruolo delicato dove senza dubbio oltre alla parte atletica c’è un grande lavoro psicologico, sia prima della partita che durante la settimana con i tanti allenamenti. Sicuramente degli allenamenti di alta intensità portano a dei risultati, perché rappresentano lo specchio della partita. Però al di fuori dei miglioramenti da un punto di vista atletico la parte mentale per chi ricopre il mio ruolo è fondamentale. Ci vuole senza dubbio calma (non troppa!), ma mischiata a tanta adrenalina e voglia di giocare e fare bene. Sicuramente, partita dopo partita, maturando esperienza, ci saranno bei miglioramenti.

Dai primi calci al pallone ad oggi. Ci racconti il rapporto tra Alice e il calcio? Come è nato questo amore?

L’amore con il calcio inizia molto presto. Le prime esperienze le ho avute intorno alle elementari, quando giocavo insieme ai miei amici, pur non essendo mai entrata in una scuola calcio in quanto non c’erano settori femminili. Poi in prima media, dove ho giocato in una squadra locale anche se però non ricoprivo il ruolo del portiere. Un’esperienza che mi è piaciuta però moltissimo, infatti con il calcio è stato un vero e proprio amore a prima vista. La prima squadra femminile in cui ho militato è stata il Ladispoli, una squadra dove sono cresciuta e che mi ha formata molto, aiutandomi ad avere più sicurezza e consapevolezza dei miei mezzi. Oggi, sono qui al Cerveteri e sono orgogliosa di questo mio percorso.

Nel gruppo non soltanto voi ragazze del territorio, ma anche calciatrici provenienti dall’estero, venute qui nel Lazio per motivi di studio, come ad esempio Jenna Silvestri e Tamara Parrotto. È stato facile questo inserimento?

Questo aspetto è molto importante, perché ci aiuta a crescere singolarmente che come gruppo. È uno scambio di conoscenze per entrambe: noi conosciamo il calcio del loro paese e loro conoscono il nostro. A questo, si aggiunge che si tratta di innesti importanti per il collettivo, con una buona esperienza maturata in contesti molto importanti. Il Mister poi è molto bravo a coinvolgerle nella nostra squadra e la loro presenza ha rappresentato e rappresenta davvero un valore aggiunto per la nostra rosa. Siamo un bel gruppo, una bella famiglia e ogni ragazza che è passata per il nostro campo, che ha fatto parte per il nostro gruppo, anche se parlavamo e parliamo due lingue diverse, si è sempre trovata estremamente bene, senza alcun problema di integrazione.

Questo per il Cerveteri Women è il primo anno insieme, un anno in cui vi state facendo le ossa e vi state conoscendo. Tra voi ragazze parlate mai del futuro? Vi siete poste dei traguardi precisi?

Questo è il primo anno e come ogni primo anno serve a farsi le ossa e a conoscersi, ma non soltanto tra di noi, ma anche con lo staff, la dirigenza e il mister. Il risultato più importante, oltre a quello del campo, è quello di costruire un gruppo, di unirci e amalgamarci. Parliamo del futuro tra di noi e guardiamo avanti, puntiamo sempre a qualcosa di importante a prescindere dal risultato. Ci siamo poste dei traguardi ben precisi, ovvero migliorare sui singoli aspetti della squadra per gettare le basi per la nascita di una squadra più solida e pronta il prossimo anno.

Si chiude qui la nostra chiacchierata con Alice, alla quale auguriamo di mantenere sempre invariato l’amore e la passione che ha per il mondo del calcio. Proseguiremo anche nei prossimi giorni a seguire la stagione del Cerveteri Women, ricordandovi che sabato 9 marzo, alle ore 18:00 giocheranno nuovamente in casa, al Campo Enrico Galli, contro il temibile Latina

Ceccarelli Alice Cerveteri Women