Cerveteri Women, il capitano Elena Ingrami: “Gruppo nuovo in crescita, unite anche fuori dal campo” • Terzo Binario News

Intervista in esclusiva con Elena Ingrami, attaccante e Capitano del Cerveteri Women: “Gioco a pallone sin da piccola, cresciuta con il mito di Signori e Casiraghi. Il calcio femminile dovrebbe essere più sponsorizzato”

Continua il nostro viaggio nel mondo della squadra femminile di calcio del Città di Cerveteri.

Oggi, l’intervista è con Elena Ingrami, capitano e attaccante del Cerveteri Women. Classe 1987, Elena Ingrami ha uno score di marcature davvero invidiabile: che si trovasse nel calcio a 11 o nel calcio a 8, ha sempre fatto sentire forte la propria presenza nei reparti offensivi in cui ha militato.

Senza dimenticare inoltre, le esperienze con compagini di blasone come la Lazio. Oggi ci facciamo qualche chiacchiera con lei, per conoscerla, per parlare del calcio di oggi e dell’esperienza in terra etrusca con il Cerveteri.

Elena, questo è il primo anno del Cerveteri Women. A livello di collettivo e individuale, sei soddisfatta della stagione?

Sotto il punto di vista squadra sono molto soddisfatta, essendo un gruppo nuovo, in fase di costruzione ci sono stati alcuni problemi che con il tempo siamo quasi riusciti a risolvere totalmente. Sul piano individuale potrei fare molto meglio. Ma a volte capitano le stagioni più “scarne” soprattutto per un attaccante.

Lo spogliatoio è sacro e certamente non vogliamo violarlo. Ma ti chiediamo: vi vediamo molto affiatate e unite. Siete così anche fuori dal campo? Che rapporti avete quando togliete divisa e scarpini?

Assolutamente. Si riescono a ritagliare momenti di squadra al di fuori del campo anche facendo fronte agli impegni lavorativi o di studio di ognuna di noi

Un gruppo unito il vostro, in cui tu, e non a caso sei il Capitano, sei la figura con maggiore esperienza. Quali consigli dai alle tue compagne ed in particolar modo alla linea più verde?

Il consiglio che do sempre è quello di essere squadra. Le partite a volte si vincono soprattutto perché si è gruppo prima di tutto. Alle giovanissime dico di metterci tutto l’impegno e la dedizione possibile, soprattutto ora che hanno più tempo libero. Questo è uno sport che va praticato da chi ha veramente tanta passione. A chi ci crede veramente e vuole proseguire, consiglio di crederci veramente fino in fondo

Una parola ti chiediamo di riservarla al Mister Jacopo Lenzi, che rapporto hai con lui?

Jacopo ha caparbietà, serietà e tanta competenza che non è da molti, soprattutto per la sua giovane età. È in primis un ottimo motivatore e a prescindere dal risultato, positivo o negativo, cerca sempre e comunque di tirare fuori il meglio di ognuna di noi. Lo stimo tantissimo come mister ma soprattutto come persona. Farà tanta strada, e gli auguro il meglio!

Ogni passione nasce da una fonte di ispirazione. Quale calciatore o quale momento del grande calcio ti ha fatto nascere l’amore per il pallone?

Sono cresciuta negli anni in cui non esistevano telefonini e social. Le bambine solitamente giocavano con le bambole, io ho avuto sempre il pallone vicino e l’ho portato sempre con me fin quando a 12 anni entrai in una squadra mista dove giocavo anche con i maschietti.

Ricordo che eravamo 4 ragazze e 17 ragazzi. E poi da buona aquilotta sono cresciuta con Beppe Signori, Luca Marchegiani e Pierluigi Casiraghi. I miei miti indiscussi.

Come è cambiato secondo te il calcio negli ultimi anni? E poi, quanti margini di crescita abbia quello femminile? Tra quanto secondo te vedremo un ruolo sempre più centrale del calcio femminile nell’informazione e nel cuore della gente?

È molto cambiato a parere mio, a livello di tecnica soprattutto. Ora si punta molto sulla tecnica individuale più che su quella collettiva. Personalmente non lo trovo giusto. Ma i tempi cambiano, le cose evolvono e fortunatamente è cresciuto e sta prendendo sempre più piede il calcio femminile. Dovrebbe essere sicuramente più sponsorizzato a livello mediatico, per avere a breve una visibilità alta tanto quanto le squadre maschili. I mondiali hanno sicuramente aiutato a far interessare tante persone. Speriamo che in pochi anni verranno trasmesse in prima serata anche le squadre femminili.

In conclusione, cosa c’è nel futuro calcistico di Elena? Una volta che smetterai di giocare, ti piacerebbe allenare?

E chi dice che smetterò di giocare…??

E se lo augurano anche i tifosi del Cerveteri che Elena Ingrami non smetta di giocare e che possa continuare ad impreziosire l’organico della squadra con la sua esperienza sul campo e fuori dal campo. La nostra chiacchierata con il Capitano del Cerveteri Women si ferma qui, ma come di consueto Terzobinario continuerà a raccontarvi le gare e le storie delle ragazze che vestono la maglia verdazzurra del Cerveteri.

Intanto, il prossimo appuntamento è per sabato 24 febbraio, in casa, quando il Cerveteri Women sfiderà la Romulea in Coppa Italia Eccellenza.

Elena Ingrami, Capitano del Cerveteri Women