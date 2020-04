CamassAmbiente ha rimosso i sacchi di immondizia lasciati lungo via Vivaldi a Valcanneto. A darne notizia il Comitato di Zona che, sollecitato l’intervento, ha apprezzato l’operazione.

“Stamattina hanno ripulito. Via Vivaldi torna pulita e libera. Il CdZ è soddisfatto del risultato e spera in una programmazione più efficace ed efficiente per il ritiro degli sfalci nel territorio”.