Cerveteri, una mamma separata e le sue peripezie da Coronavirus - Terzo Binario News

“Ecco cosa succede in tempi di coronavirus: sono legalmente separata ed il padre dei miei bambini parte da Roma e si dirige verso Cerveteri per prendere i figli “situazione di necessità…obblighi di affidamento minori…detta l’autocertificazione”… In più io da madre compilo di mio pugno un’altra autocertificazione in cui dichiaro che li sta venendo a prendere allegando anche copia del documento.

Posto di blocco: l’agente dei delle forze dell’ordine dice che la signora potrà fare un’autocertificazione quando sarà diventata un magistrato e che lui necessita del foglio del tribunale dove si evince che il padre deve prendere i figli a week end alternati… Farà la segnalazione ,che non esiste, secondo informazioni date dagli uffici …e non fa verbale.

Ora la mia riflessione è… Possibile che a delle persone precise e per bene debba accadere una cosa del genere?? Chiamo e mi dicono che ad oggi siamo in regola con la sola autocertificazione del padre…Allora??? Fatevi la domanda…. A voi la risposta!!! Io non ho parole…

