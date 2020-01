Cerveteri , un genitore su Casetta Mattei: "Agresti dovrebbe chiudere Borgo San Martino perché fatiscente" - Terzo Binario News

I genitori dei bimbi della scuola di Casetta Mattei non si rassegnano alla chiusura. anzi rilanciano, sottolineano che non sarebbe questo il plesso da chiudere ma quello di Borgo San Martino.

“Il preside Agresti è da inizio anno scolastico che sta spingendo per chiudere il plesso e noi genitori abbiamo fatto anche un referendum per la chiusura con esito negativo . Avevamo vinto per la non chiusura. Inoltre dice dei costi di gestione che ha la scuola deve affrontare ma non è così: a costare è il plesso di Borgo San Martino che tra derattizzazione, rimozioni di topi morti sul tetto, controsoffitti che crollano e i bimbi ci mangiano a scuola…Il preside deve anche valutare queste cose non solo un plesso, perché non chiudere San Martino? è ovvio c’è la chiesa ,il bar ed un enorme piazza ed il parco, ma la scuola crolla a pezzi… Se il primo docente manda in giro voci,i genitori si spaventano e non segnano i figli al plesso Casetta Mattei, e sempre Agresti ha spinto molto nel mese di dicembre, fatalità a neanche un mese dalle iscrizioni. Un comportamento scorretto nei nostri confronti e le prese in giro non piacciono a nessuno.

Un genitore