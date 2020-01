Cerveteri un 2019 da primato, con il nuovo anno è caccia all'Eccellenza - Terzo Binario News

Il diesse D’Aponte però latita al mercato di riparazione

Nel Cerveteri che viaggia in alto alla classifica, con un primato che mancava da sette anni , c’è la voglia di affrontare il 2020 con l’entusiasmo a mille e l’obiettivo di salire in Eccellenza.

Il lavoro societario, attento e oculato, ha prodotto fino ad ora un risultato inatteso, la leadership del girone ad una giornata dal giro di boa. Certo quello che è mancato da parte del diesse D’Aponte, bravo e pragmatico, sono stati degli innesti che potessero dare più sicurezza al tecnico Fracassa.

I tifosi, in effetti, rimproverano al dirigente civitavecchiese un po’ di pigrizia in sede di campagna acquisti dicembrina , e probabilmente avrebbe dovuto impiegare più risorse per consegnare al tecnico degli innesti mirati e utili alla causa . Di certo, se da una parte i tifosi rumoreggiano, dall’altra dovrebbero prestare più calore alla squadra della città che a distanza di anni, ben sette, sta lottando per il ritorno in Eccellenza. Dunque, ora che il Cerveteri è in piena corsa per la vittoria finale e ha dimostrato che senza spese folli si può arrivare lontano , è arrivato il momento di andare allo stadio e tifare i colori verdeazzurri.

Ora due trasferte di fila, Ronciglione e Tolfa, uscirne con punti pesanti avrebbe un significato importante. Che inizi con una vittoria il 2020.