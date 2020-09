Cerveteri: test rapidi al Mattei, tre positivi su 460 tamponi - Terzo Binario News

La positività dei test deve essere riconfermata con il tampone molecolare

“Terminato lo screening al Mattei di Cerveteri: 460 tamponi fatti. Sono risultate positive due insegnanti e uno studente. La positività delle 3 persone deve essere riconfermata con il tampone molecolare”. Questo quanto riferito dalla Asl Roma 4.

Il sindaco Pascucci, in mattinata, aveva ricordato: “A Cerveteri siamo tra i primi in Italia a mettere in pratica questa misura preventiva. Dalle prime ore di oggi, personale medico, infermieristico e tecnico della Prevenzione in collaborazione con l’USCAR, è all’interno dell’Istituto per sottoporre (su base volontaria) al test antigenico circa 400 studenti e circa 50 operatori scolastici. Grazie a tutti quelli che stanno lavorando in queste ore per combattere l’emergenza”.