Cerveteri: test rapidi al Mattei, 150 tamponi negativi - Terzo Binario News

“A Cerveteri siamo tra i primi in Italia a mettere in pratica questa misura preventiva”. Lo ha detto il sindaco, Alessio Pascucci.

£Dalle prime ore di oggi, personale medico, infermieristico e tecnico della Prevenzione in collaborazione con l’USCAR, è all’interno dell’Istituto per sottoporre (su base volontaria) al test antigenico circa 400 studenti e circa 50 operatori scolastici. Grazie a tutti quelli che stanno lavorando in queste ore per combattere l’emergenza”.

Su Sky Tg 24 hanno riferito che i tamponi fatti al momento – circa 150 – sono risultati negativi.