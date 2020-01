Cerveteri, siringhe insanguinate alla Banditaccia - Terzo Binario News

Un post di denuncia su social mostra come alla Necropoli della Banditaccia i tossici si rechino a bucarsi come avveniva negli anni ’80, lasciando le siringhe insanguinate nell’erba.

“E comunque oggi ho scoperto che ancora nel 2020 c’è gente che si buca e butta le siringhe insanguinate per strada addirittura senza il tappino di plastica più residui di ovatta pieni di sangue.

Tutto questo è successo questa notte alla Necropoli Della Banditaccia a Cerveteri.

Nonostante sia da anni buttando il sangue per curare e preservare questo sito Unesco ora ho quasi il terrore di frequentare questo luogo che amo tanto, provo un senso di disgusto misto a paura di calpestare involontariamente queste siringhe quindi infettarmi.

Siamo arrivati alla frutta, maledetti.

Povera Necropoli mia….. L’unico luogo magico e meraviglioso che ci è rimasto umiliato ed usato a discarica personale.

Ora temo che non sia finita qui….torneranno e getteranno in terra nuove siringhe.

Vi consiglio di fare molta attenzione e di tenervi stretti per mano i vostri figli”.