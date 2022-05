Cerveteri, si presenta il libro sul processo del conte Everso dell'Anguillara - Terzo Binario News

Il 4 giugno 2022 a Cerveteri al Caffè & Libreria” Il Rifugio degli

Elfi” presentazione del libro “La Notte delle Cinque Lune, processo al

conte Everso dell’Anguillara”





Il 4 settembre 1464 moriva nel suo palazzo di Cerveteri il Conte

Everso dell’Anguillara. Nell’anno successivo, mettendo in campo uno

dei più grandi eserciti in una guerra lampo nei confronti dei figli

Deifobo e Francesco, il Papato si impossessava di tutti i suoi vasti

possedimenti. Il potere temporale della chiesa si consolidava ai danni

di una stirpe di antica origine e la figura di Everso, che già aveva

servito il Papato da capitano di ventura, fu fatto oggetto di una dura

ma non esplicita damnatio memoriae.



Con il libro “La Notte delle Cinque Lune, processo al Conte Everso

dell’Anguillara estinzione dell’antica stirpe” edito da Gangemi

Editore International i due autori Graziarosa Villani (direttore

responsabile de L’Ortica del Venerdì Settimanale) e Biagio Minnucci ne

ricordano le vicende. Un romanzo storico che apre una finestra su un

periodo storico poco indagato, quello di un cruento Quattrocento nel

corso del quale nobili e papi si muovono secondo precise scelte di

potere.



Il libro, edito nell’ambito del Progetto del Millenario del Comune di

Anguillara a cura dell’Associazione Culturale Sabate di Anguillara e

che si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale

del Lazio, verrà presentato sabato 4 giugno 2022 alle 18.30 a

Cerveteri presso il Caffè & Libreria “Il Rifugio degli Elfi” in piazza

Risorgimento 12 in un incontro a partecipazione gratuita.



A parlarne ci saranno, oltre agli autori, Federica Battafarano,

assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri e Carlo

Maria D’Orazi, presidente del Centro Studi Storici ed Archeologici con

sede a Capranica. Introduce Barbara Ghelarducci del Caffè & Libreria

“Il Rifugio degli Elfi”



Tra i possedimenti della nobile famiglia degli Anguillara anche Santa

Severa al quale il Conte Everso dell’Anguillara nel corso della sua

vita si mostrò molto devoto.



“Leggere è una ricchezza per la persona e per la comunità – sottolinea

l’assessora Federica Battafarano – è una porta che ci apre alla

conoscenza, alla bellezza e ad una maggiore consapevolezza delle

nostre radici. È da apprezzare la notevole bravura degli autori, che

si sono cimentati nella complessa narrazione del romanzo storico che

richiede da un lato capacità di scrittura e di racconto e dall’altro

rigore scientifico. Sarà un pomeriggio culturale – conclude

l’assessora Battafarano – all’insegna della lettura e del confronto”.

