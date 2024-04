Cerveteri si prepara alla trasferta con la Sorianese, tanti i tifosi pronti a partire • Terzo Binario News

Tutti a Soriano del Cimino.

E’ lo slogan che invade i social verde azzurri, in vista del delicato match di domenica sul campo della capolista. I tifosi insieme al club stanno organizzando un pullman che il presidente Andrea e il patron Sergio Lupi metteranno a disposizione gratuitamente.

L’ennesimo dimostrazione di affetto e vista la gara abbastanza delicata non può mancare il sostegno della tifoseria, che domenica ha incoraggiato Consalvi e compagni per novanta minuti. Per informazioni e prenotazioni , i tifosi potranno recarsi presso la segreteria dello stadio , dove sono a disposizione gli orari della partenza, prevista per le 7.30, dal momento che per raggiungere Soriano del Cimino non ci si impiega meno di un’ora e mezza.

Dunque, sale l’entusiasmo in casa verde azzurra, che si spinge alla volta di una trasferta difficile ma non impossibile.