Cerveteri, scuole superiori: il tpl si adegua agli orari del nuovo Dpcm - Terzo Binario News

In ottemperanza al DPCM del 18 ottobre del 2020 che rimodula gli orari di inizio e fine delle lezioni per le Scuole Superiori, il Comune di Cerveteri in accordo con Seatour, società appaltatrice del servizio di Trasporto Pubblico Locale ha apportato, con validità da domani, mercoledì 21 ottobre, delle modifiche inerenti le linee degli autobus a servizio degli studenti pendolari del territorio, al fine di consentire loro l’utilizzo più efficace del servizio di trasporto.

In conseguenza dell’attuale situazione emergenziale, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi nuove modifiche, pertanto si consiglia di monitorare frequentemente il sito internet della società www.seatour.it e la pagina Facebook Seatour SPA. Gli orari sono disponibili anche sul sito www.comune.cerveteri.rm.it nella apposita sezione presente in homepage.

Si ricorda che per salire sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’utilizzo della mascherina protettiva ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate all’interno del mezzo, oltre a quelle fornite dal conducente.

Al link, gli orari aggiornati e tutte le informazioni relative il servizio:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/immagini-della-home-page/trasporto-pubblico-locale/servizio-trasporto-pubblico-locale