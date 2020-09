Cerveteri, salta il concerto dell'Estate Caerite: problemi di salute per il maestro Cardinali - Terzo Binario News

“Con dispiacere dobbiamo comunicare che il concerto “Suggestioni Felliniane” di questa sera alle ore 21 in Piazza Santa Maria che avrebbe visto coinvolto il Gruppo Bandistico di Allumiere “Amici della Musica”, è annullato causa problemi di salute del Maestro Rossano Cardinali”. Così l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano.

“Confidiamo – continua l’Assessora – in una pronta guarigione, sperando di poter ospitare prossimamente il Maestro Cardinali con il Complesso Strumentale Amici della Musica di Allumiere”.

“L’Estate Caerite si concluderà, come da programma – afferma l’Assessora – con la giornata evento di sabato 12 che si terrà in Via degli Inferi, nella Necropoli della Banditaccia che ospiterà la musica di Genius Loci, questo concerto di musica classica andrà a valorizzare il nostro patrimonio naturalistico, storico e artistico della Necropoli che farà da cornice a questa giornata evento”.