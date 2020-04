Cerveteri, ripulito il retro della tribuna San Paolo al Galli - Terzo Binario News

Gli atleti sono out, ma non chi garantisce sicurezza e ordine agli impianti. A Cerveteri lo stadio Enrico Galli è spettrale, senza calciatori e allenatori è un ambiente surreale.

In questo momento di isolamento, però, i collaboratori della società verdeazzurra ne hanno approfittato attivandosi nella manutenzione. Verniciature, potatature e sistemazione del campo. Il retro della Tribuna San Paolo, che fino a molti anni si riempiva di tifosi, era diventato un ricettacolo di erbacce e rovi, tanto da impedirne il passaggio.

Da qualche giorno come si nota dalla foto è ritornato a splendere, lasciando spazio alla reminiscenza, a quando più di venti anni fa era il ritrovo dei tifosi etruschi. Il grande lavoro del custode , in effetti, ha prodotto uno scenario più vivibile e sano, e a questo punto sarebbe da lanciare alla società l’idea di mettere a norma la tribuna e riaprirla ai tifosi, che avrebbero una visione perfetta della partita oltre alla comodità di sedersi e far sentire il calore ai giocatori in campo.