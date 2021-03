Cerveteri ricorda la Giornata contro le Mafie - Terzo Binario News

Oggi, domenica 21 marzo ricorre la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Quanto sia importante la memoria, lo abbiamo ripetuto di continuo in questi anni.

Oggi riteniamo doveroso ricordare gli uomini e le donne che hanno anteposto a tutto, anche alla propria vita, i valori della legalità e della giustizia.

Nella nostra città, di fronte al Campo Sportivo “Enrico Galli”, in un 21 marzo di alcuni anni fa, inaugurammo un murales che ricorda alcuni di quelle persone straordinarie. I Giudici Giovani Falcone e Paolo Borsellino, gli uomini della loro scorta, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il Giornalista Peppino Impastato, l’allora Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, Boris Giuliano, Pio La Torre, i Commissari di Polizia Ninnì Cassarà e Beppe Montana e tantissimi altri.

Una lunga, purtroppo lunghissima, lista di nomi e cognomi, eroi della nostra storia, ai quali, da Sindaco mi sento di aggiungere e ricordare anche Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, ucciso con nove colpi di pistola dalla criminalità organizzata.

A tutti coloro che non si sono piegati, che non sono stati indifferenti, che hanno scelto di combattere, a nome della Comunità di Cerveteri voglio dire: GRAZIE.

Ma credo che nei giorni come questi, sia necessario anche mettere in campo delle azioni concrete. Per questo domani, proporrò la cittadinanza onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore dell’Associazione Libera, che da anni porta avanti un lavoro importantissimo e unico proprio nella lotta contro tutte le mafie”.

Alessio Pascucci