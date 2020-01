Cerveteri, raccolta alimentare del Centro Solidarietà - Terzo Binario News

Il Centro Solidarietà Cerveteri riparte. Vi aspettiamo oggi dalle 9 alle 19 alla Coop di Cerveteri. Gli alimenti raccolti, saranno donati a 85 famiglie di Cerveteri.

“I Volontari del Centro di Solidarietà Cerveteri saranno al supermercato Coop per raccogliere generi alimentari di prima necessità da devolvere alle famiglie più in difficoltà della nostra città. Con poco, possiamo fare davvero tanto per tante persone” commenta il sindaco Alessio Pascucci.