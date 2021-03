Cerveteri, quella frase apparsa sul cancello dell'Istituto comprensivo Salvo D'Acquisto - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Questa la frase che è apparsa sul cancello dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Cerveteri in questi giorni. Questa la frase che dovrebbe far riflettere tutti quanti.

In questi nuovi giorni di zona rossa, in questo momento di DAD per tutti, in queste ore di nuova emergenza, capiamo quanto per famiglie e bambini sia difficile andare avanti. Non possono essere i bambini gli unici a pagare uno scotto così importante. Siamo tutti scossi da oltre un anno di pandemia, conosciamo la necessità di tutti, lavoratori autonomi, commercianti artigiani, ristoratori,

dipendenti.

Qui parliamo come genitori e sappiamo che rialzarci in ogni settore sarà complesso, a tratti impossibile, ma abbiamo a cura i nostri figli, di ogni età, ed ai nostri ragazzi dobbiamo garantire sicurezza e una crescita giusta. E per questo crediamo che la scuola, così come molte altre realtà, durante la “zona

rossa” debba rimanere aperta.

Le scuole sono un luogo sicuro, sono l’unica possibilità di crescere scegliendo e non subendo. Non parliamo solo di didattica, importantissima, ma non fondamentale; parliamo di rapporti umani, di empatia, di necessità di contatto anche a distanza, di guardare negli occhi insegnanti e compagni e non solo attraverso uno schermo.

Dobbiamo tutti rispettare le regole per sconfiggere il virus, ma non possono essere solo i bambini ed i ragazzi a doverlo fare più degli altri.

Genitori dell’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto – Cerveteri