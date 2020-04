Cerveteri, prorogata di un mese la gestione dei depuratori del Sasso e di Campo di Mare - Terzo Binario News

La gestione degli impianti di depurazione siti in Località Campo Di Mare e Sasso, per motivi diversi, è rientrata al Comune da diverso tempo e nelle more del completamento delle diverse procedure avviate relativamente al passaggio degli stessi nella gestione del Servizio Idrico Integrato in capo ad ACEA Ato2 il Granarone ha deciso di prorogare l’affidamento alla Ditta Ing. G. Lupi Srl.

I circa 10mila euro di spesa verranno poi addebitati alla Ostilia.