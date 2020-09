Cerveteri pronto al derby con il Ladispoli: 3-0 alla Duepigreco - Terzo Binario News

Sotto le luci del ” Galli” il Cerveteri ha battuto nella quarta amichevole pre campionato il Duepigreco, formazione di Promozione. Tre a zero per gli etruschi, con due squadre diverse schierate da mister Di Chiara tra il primo e il secondo tempo.

I verdazzurri hanno svolto una positiva sgambatura mettendo in evidenza le caratteristiche giuste per avvicinarsi alla prima tappa stagionale ovvero il derby con il Ladispoli. Una buona prestazione, insomma, con la crescita di molti ragazzi che hanno dato dimostrazione di voler dare molto a questa maglia .

Di Chiara si dice soddisfatto dell’impegno con cui i ragazzi si allenano ogni giorno. “Gli sto trasmettendo il mio carattere, e vedo che loro recepiscono . Sono soddisfatto, mi seguono e penso che non mi deluderanno. Ci attende una sfida difficile con il Ladispoli, conosco Scorsini che è stato un mio calciatore e Fantoni al mio fianco come preparatore. Ottima squadra, attrezzata per vincere, ma noi non siamo da meno. Non temo nessuno, andiamo a Ladispoli per giocare a viso aperto. Abbiamo grinta, caparbietà e conoscendo lo spirito dei ragazzi c’è tanta voglia di vincere”.