Cerveteri, primo gennaio con Cristina D'Avena - Terzo Binario News

“Un inizio di anno nuovo con il botto. Il 1 Gennaio 2020 alle ore 21:00 in Piazza Aldo Moro torna un’artista amata da tutti, grandi e piccoli. La voce dei cartoni animati, simpatica, frizzante, divertente Cristina D’Avena, in concerto insieme ai Gem Boy. Sarà una festa straordinaria, una novità assoluta per la nostra Città, dove mai prima avevamo organizzato un evento simile nel primo giorno dell’Anno”. L’annuncio giunge da Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Già quest’estate Cristina D’Avena fu ospite della nostra città – ha detto l’Assessora alla Cultura Battafarano – volevamo aprire il nuovo anno in grande, con un evento che fosse apprezzato davvero da tutta la famiglia, da persone di ogni età. I più grandi torneranno un po bambini, mentre i bambini potranno divertirsi e ballare con le musiche dei loro cartoni animati preferiti. Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti questo grande concerto per il 1 Gennaio. Un evento che rappresenta la punta di diamante di un programma culturale natalizio davvero importante e sul quale abbiamo investito molto come Amministrazione”.