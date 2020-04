Cerveteri piange Nino Romanelli - Terzo Binario News

Lottava da tempo con gravi problemi di salute. Non c’è l’ha fatta Nino Romanelli, uomo buono e generoso che si è spento nella sua casa di Cerveteri davanti agli occhi si sua moglie moglie Silvana e il figlio Lorenzo. A 67 anni un arresto cardiaco lo ha lasciato in quel letto in cui da mesi viveva a causa di sopravvenuti problemi di salute.

La sua vita è stata bella, ma difficile. A 9 anni scopre di avera la poliomelite, malattia che segnerà la sua infanzia, ma non la sua crescita. Da Andria dove nacque se ne andò via da giovane, arrivando a Cerveteri agli inizi degli anni 80 . Impegnano in diversi fronti, è stata una persona che ha speso molto tempo nel sociale, occupandosi , anche grazie a un suo libro, ai bambini bosniaci riservandone ospitalità nella sua abitazione. Persona di profonda umanità, ha lavorato per molti anni nell’azienda sanitaria locale, conciliando il lavoro al volontariato, sebenne avesse una patalogia che lo costringeva ad utilizzare le stampelle.

Nessun ostacolo aveva fermato la volontà di Nino a vivere e sorridere, solo il destino beffardo ha spezzato la sua vita. Non il ricordo , che rimarrà per sempre in chi lo conosceva.