Cerveteri per Patrick Zaki: Granarone in giallo per il suo compleanno - Terzo Binario News

“Patrick Zaki festeggerà il suo 30esimo compleanno in un carcere egiziano, dove è recluso dal febbraio del 2020 per la sola colpa di aver espresso alcune opinioni politiche e sui diritti umani sui suoi profili social.

Detenuto senza un giusto processo. Lontano dalla sua quotidianità, dai suoi studi nell’Università di Bologna, dai suoi cari.

Domani, mercoledì 16 giugno, Patrick Zaki compie 30anni ed è vergognoso che ancora debba trovarsi in prigione.

Come Amministrazione comunale di Cerveteri, solidali con il giovane universitario e con tutti coloro che sono ingiustamente in carcere per le proprie idee, cercheremo di manifestare la nostra vicinanza illuminando di giallo, a partire da questa sera, il Palazzo del Granarone.

Un gesto simbolico, come di consueto accade in queste circostanze, ma che auspichiamo possa essere un piccolo sprone per le autorità competenti.

Buon compleanno Patrick”. Lo dichiara in una nota Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri.