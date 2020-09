Cerveteri, Pascucci sul passaggio di Maracci in minoranza: "Non ho chiare le motivazioni" - Terzo Binario News

“Mi spiace che Paolo abbia deciso di lasciare la maggioranza peraltro così all’improvviso. Dall’intervento fatto in aula non ho chiare le motivazioni di questa scelta”. Così Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, in merito al passaggio del consigliere Maracci dai banchi della maggioranza a quelli dell’opposizione.

“Immagino che nei prossimi giorni ci sarà modo per capirlo meglio” ha notato il primo cittadino.

“Sono altresì convinto che ci sarà modo di collaborare anche in futuro – ha insistito Pascucci – conosco Paolo da tanti anni e ho sempre spinto affinché si candidasse. Mi auguro che nei prossimi mesi possa ricredersi e tornare a lavorare con noi”.