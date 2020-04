Cerveteri, Pascucci orgoglioso della Prociv - Terzo Binario News

“Sempre più orgogliosi della nostra Protezione Civile. Oggi siamo al nostro 40esimo giorno di #cronachediresistenza, una resistenza che per loro è iniziata ancor prima.

Li voglio ringraziare dal profondo del cuore, perché anche in questi due giorni di festa hanno messo a disposizione il loro amore per la città, rinunciando all’affetto dei loro cari per garantire una Pasqua e Pasquetta più sicura a tutti noi.

Un grande ringraziamento va anche al Nucleo degli Enduristi che con le loro motociclette hanno perlustrato il nostro territorio in lungo e largo. Grazie, grazie di cuore a voi tutti!”

Alessio Pascucci