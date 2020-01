Cerveteri, omaggio a Monica Vitti: sabato a Sala Ruspoli c’è “Polvere di stelle” - Terzo Binario News

Maria Luisa Ceciarelli all’anagrafe, nata il 3 novembre 1933, per tutti Monica Vitti. Prese il cognome della madre e lo ridusse, lo aggiustò da Vittiglia a Vitti in omaggio alla madre che amava tantissimo (lo racconta nella sua autobiografia involontaria:” SETTE SOTTANE”) dove- tra le tante cose- dice pure … che la madre odorava di cannella soprattutto quando girava per casa cantando arie d’opera, si muoveva e invadeva tutte le stanze con questo profumo).

Monica Vitti, grande attrice è l’ “unica “mattatrice” della commedia all’italiana, capace di “tenere testa” ai colleghi come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittoria Gassman e Nino Manfredi.

Si apre sabato 11 gennaio alle ore 16:30 nei locali di Sala Ruspoli con la proiezione di “Polvere di stelle” la rassegna a lei dedicata curata dal Prof. Michele Castiello, Docente di Storia del Cinema di UPTER – Roma.

Ieri, sempre in Sala Ruspoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, moderata dal Direttore del Quotidiano Online L’Ortica Social, il Giornalista Gianni Palmieri, e alla quale ha preso parte la Dott.ssa Cristina Borsatti, docente presso l’Accademia Griffith di Roma, sceneggiatrice, story editor e scrittrice, autrice di un volume su Monica Vitti.

“Polvere di stelle” è senza dubbio uno dei film più celebri di Monica Vitti conosciuti dal grande pubblico, impegnata al fianco di uno straordinario Alberto Sordi. Un film che le è valso il David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista e che è entrato di diritto nel gotha della cinematografia italiana e soprattutto nell’immaginario collettivo degli italiani che hanno vissuto la tragedia del Secondo conflitto mondiale.

La proiezione, come di consueto, sarà preceduta da un’ampia introduzione curata dal Prof. Castiello, che con sapienza, profonda conoscenza e preparazione, ci condurrà….dentro la visione film dopo averne analizzato ogni singolo aspetto: dallo Specifico filmico all’ approccio estetico, dagli aspetti scenografici, al montaggio.

All’opera in esame verrà applicato il metodo interdisciplinare finalizzato ad evidenziare la struttura del linguaggio, (sceneggiatura, recitazione degli attori, aspetti musicali e pittorici del film) con riferimento anche ai personaggi che han fatto grande il cinema italiano dell’epoca dando un notevole contributo alla Settima arte.

“Apriamo questa rassegna, magistralmente curata dal Prof. Michele Castiello, con un film che in un certo senso rappresenta un doppio omaggio – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri; e a cui si unisce anche il plauso del Sindaco Alessio Pascucci che parteciperà domani pomeriggio all’apertura della rassegna – è un film che vede insieme, Monica Vitti, protagonista della rassegna, e Alberto Sordi, di cui proprio quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. Così come lo scorso anno, con la Rassegna dedicata a Pier Paolo Pasolini, che fu per altro un successo, l’iniziativa curata da Michele Castiello è un momento di cultura importante per la nostra città, che spero possa suscitare l’interesse e la partecipazione di un pubblico sempre più numeroso”.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della rassegna è gratuito. Vi aspettiamo numerosi ad assistere ad una rassegna corposa e intrigante composta da ben nove titoli: il meglio di Monica Vitti, dove è presente un pezzo importantissimo del cinema italiano. Da Antonioni a Monicelli da Carlo di Palma a Magni. Film che hanno fatto sognare noi italiani Ancor oggi ricordiamo gli anni ’60 e ’70: grandezza! ed importanza di un’epoca.