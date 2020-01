Cerveteri, oggi incontro Camassa-Granarone - Terzo Binario News

Oggi giornata decisiva per le sorti dello smaltimento dei rifiuti di Cerveteri.

Infatti si terrà l’incontro fra i vertici della Camassa e il comune di Cerveteri per discutere dell’assorbimento della Asv per continuare a svolgere il servizio. Se il Granarone riterrà fattibile il piano si andrà avanti fino a fine contratto altrimenti scatterà l’emergenza con un affidamento temporaneo per consentire all’amministrazione di indire un nuovo bando.